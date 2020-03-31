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Тренер Макгрегора намекнул, что Конор может стать следующим соперником Фергюсона

Тренер Макгрегора намекнул, что Конор может стать следующим соперником Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана намекнул, что его подопечный может стать следующим соперником Тони Фергюсона.

Известный обозреватель Ариэль Хельвани устроил на своей странице в «Твиттере» опрос на тему, как поступить Тони Фергюсону, если Хабиб Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире UFC 249. Журналист предложил два варианта ответа — встретиться 18 апреля с Джастином Гэтжи или же ждать боя с Нурмагомедовым на другом турнире.

В комментариях к посту отметился тренер Макгрегора. «Возможно, есть и третий вариант», — написал Кавана.

Напомним, место проведения турнира UFC 249 по-прежнему не определено. О намерении заменить Хабиба в бою с Фергюсоном заявили уже Джастин Гэтжи, Дастин Порье и Сантьяго Понзиниббио. Впрочем, в UFC не заявляли о том, что Нурмагомедов не сможет принять участие в шоу.

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