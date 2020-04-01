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А. Емельяненко показал взрывную скорость рук

А. Емельяненко показал взрывную скорость рук
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, невзирая на карантин, связанный с пандемией коронавируса, не оставляет тренировочный процесс. 31 марта спортсмен снова провёл в зале и показал своим подписчикам скоростную работу рук.

«Вот такая у меня скорость рук», — подписал видео Емельяненко.

Соответствующий пост доступен на странице бойца в «Инстаграме».

Напомним, 3 апреля Александр Емельяненко должен был встретиться в Москве с Магомедом Исмаиловым. Подготовку к этой встречи он проводил в Грозном, в клубе «Ахмат». Из-за пандемии коронавируса схватку с Исмаиловым перенесли на 24 июля. Тем не менее, это не заставило Александра окончательно бросить тренировочный процесс и он продолжает поддерживать форму.

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