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Минаков: после боя с Фергюсоном к Хабибу не останется вопросов

Минаков: после боя с Фергюсоном к Хабибу не останется вопросов
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории россиянин Виталий Минаков рассказал, чем именно для него примечателен бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

«Тони Фергюсон — это последний серьёзный соперник, который остался у Хабиба. Если Хабиб его пройдёт, то можно сказать, что он реально сильнейший в мире — не по титулу, а по спортивной составляющей. Чемпион он уже давно, но может установить действительно уникальное достижение, когда побьёт всех сильнейших. К нему не останется никаких вопросов у самых искушённых ценителей боёв. Это будет классный бой, даже если он завершится быстро», — приводит слова Минакова «Подмосковье сегодня».

Нурмагомедов вследствие временного закрытия границ в России не может вылететь на бой с американским бойцом MMA Тони Фергюсоном, запланированный на 18 апреля.

Видео первого боя Хабиба Нурмагомедова в MMA доступно на «Чемпионате». Его соперника еле откачали.

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