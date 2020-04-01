Минаков: после боя с Фергюсоном к Хабибу не останется вопросов

Экс-чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории россиянин Виталий Минаков рассказал, чем именно для него примечателен бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.



«Тони Фергюсон — это последний серьёзный соперник, который остался у Хабиба. Если Хабиб его пройдёт, то можно сказать, что он реально сильнейший в мире — не по титулу, а по спортивной составляющей. Чемпион он уже давно, но может установить действительно уникальное достижение, когда побьёт всех сильнейших. К нему не останется никаких вопросов у самых искушённых ценителей боёв. Это будет классный бой, даже если он завершится быстро», — приводит слова Минакова «Подмосковье сегодня».



Нурмагомедов вследствие временного закрытия границ в России не может вылететь на бой с американским бойцом MMA Тони Фергюсоном, запланированный на 18 апреля.



Видео первого боя Хабиба Нурмагомедова в MMA доступно на «Чемпионате». Его соперника еле откачали.