Порье: думаю, я побью Фергюсона
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье заявил, что смог бы победить другого бойца MMA Тони Фергюсона. Ранее Порье выразил готовность заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном, если россиянину не удастся покинуть Россию и прилететь на бой, запланированный на 18 апреля.
«Я готов драться с кем угодно на турнире UFC 249. Думаю, я побью Фергюсона. Я правда так думаю.
Гэтжи также готов драться, а я бы провёл с ним реванш», — приводит слова Порье BJPenn.com.
Напомним, последним соперником Нурмагомедова был как раз Порье. Россиянин победил американца в сентябре 2019 года, успешно применив удушающий приём в третьем раунде.
Напарник Макгрегора не поверил словам Хабиба о невозможности выбраться из России
Также посмотрите видео, как Нурмагомедов «убивает» снаряд в зале Махачкалы.
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