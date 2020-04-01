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Порье: думаю, я побью Фергюсона

Порье: думаю, я побью Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье заявил, что смог бы победить другого бойца MMA Тони Фергюсона. Ранее Порье выразил готовность заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном, если россиянину не удастся покинуть Россию и прилететь на бой, запланированный на 18 апреля.

«Я готов драться с кем угодно на турнире UFC 249. Думаю, я побью Фергюсона. Я правда так думаю.

Гэтжи также готов драться, а я бы провёл с ним реванш», — приводит слова Порье BJPenn.com.

Напомним, последним соперником Нурмагомедова был как раз Порье. Россиянин победил американца в сентябре 2019 года, успешно применив удушающий приём в третьем раунде.

Напарник Макгрегора не поверил словам Хабиба о невозможности выбраться из России

Также посмотрите видео, как Нурмагомедов «убивает» снаряд в зале Махачкалы.

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