Порье: думаю, я побью Фергюсона

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье заявил, что смог бы победить другого бойца MMA Тони Фергюсона. Ранее Порье выразил готовность заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном, если россиянину не удастся покинуть Россию и прилететь на бой, запланированный на 18 апреля.

«Я готов драться с кем угодно на турнире UFC 249. Думаю, я побью Фергюсона. Я правда так думаю.

Гэтжи также готов драться, а я бы провёл с ним реванш», — приводит слова Порье BJPenn.com.

Напомним, последним соперником Нурмагомедова был как раз Порье. Россиянин победил американца в сентябре 2019 года, успешно применив удушающий приём в третьем раунде.

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