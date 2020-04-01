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Украинский боксёр Усик сфотографировался на фоне граффити о Сталине

Украинский боксёр Усик сфотографировался на фоне г
Украинский боксёр Усик сфотографировался на фоне граффити о Сталине
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В интернете появилось фото, на котором украинский боксёр Александр Усик изображён на фоне граффити, посвящённого Иосифу Сталину. Усик сфотографировался на фоне надписи Viva Stalin с изображением серпа и молота на стене.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» пользователя boomer.

Предполагается, что фотография была сделана во времена выступления Усика за украинскую боксёрскую команду «Украинские атаманы».

Напомним, 33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе. В октябре 2019 года он дебютировал в тяжёлой весовой категории, победив американца Чазза Уизерспуна. Всего на его счету 17 побед в 17 поединках в профессиональном боксе. Его следующим соперником должен стать Дерек Чисора.

Также посмотрите видео, как Усик жонглирует, еле балансируя.

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