Украинский боксёр Усик сфотографировался на фоне граффити о Сталине

В интернете появилось фото, на котором украинский боксёр Александр Усик изображён на фоне граффити, посвящённого Иосифу Сталину. Усик сфотографировался на фоне надписи Viva Stalin с изображением серпа и молота на стене.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» пользователя boomer.
Предполагается, что фотография была сделана во времена выступления Усика за украинскую боксёрскую команду «Украинские атаманы».
Напомним, 33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе. В октябре 2019 года он дебютировал в тяжёлой весовой категории, победив американца Чазза Уизерспуна. Всего на его счету 17 побед в 17 поединках в профессиональном боксе. Его следующим соперником должен стать Дерек Чисора.
Также посмотрите видео, как Усик жонглирует, еле балансируя.
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