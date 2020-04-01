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Масвидаль – о возможном участии в UFC 249: 18 апреля я свободен

Масвидаль – о возможном участии в UFC 249: 18 апреля я свободен
Бокс/ММА / UFC 0

Обладатель титула BMF в полусреднем весе Хорхе Масвидаль намекнул, что готов провести бой в рамках турнира UFC 249, который запланирован на 18 апреля.

«18 апреля я свободен», – написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».

Ранее инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что Хорхе может выступить на турнире UFC 249 и провести бой с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом.

Напомним, планировалось, что главным поединком турнира станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, однако поединок оказался под угрозой срыва из-за того, что Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ.

Масвидаль одержал три победы в 2019 году — нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.

Видео, как Хорхе Масвидаль красиво работает по лапам, доступно на «Чемпионате».

Усман и Масвидаль могут встретиться 18 апреля на UFC 249
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