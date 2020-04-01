Чемпион UFC: коронавирус появился нарочно, чтобы сорвать бой Хабиб — Фергюсон

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски прокомментировал ситуацию вокруг боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которые должны сразиться на турнире UFC 249, запланированном на 18 апреля.
Нурмагомедов ввиду временного закрытия российской границы из-за коронавируса лишён возможности покинуть страну, чтобы вылететь на бой с Фергюсоном. В UFC пока не определились с местом проведения поединка.
«Коронавирус, наверное, появился нарочно, чтобы сорвать этот бой. Настолько сильно проклятие этого боя.
Но нужно как-то сделать так, чтобы бой состоялся. Я очень хочу увидеть этот поединок. Надеюсь, что бой каким-либо образом всё же состоится», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show.
Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон в прежние годы четырежды срывался по различным причинам.
Также посмотрите видео того, как Нурмагомедов незаметно заснял Даниэля Кормье в неловкий момент.
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