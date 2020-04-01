В Росавиации объяснили, как Нурмагомедову покинуть Россию и вылететь в США

В пресс-службе Росавиации объяснили, как чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову можно покинуть Россию, чтобы не лишиться шансов сразиться с Тони Фергюсоном. Ранее Нурмагомедов утверждал, что у него нет возможности покинуть страну ввиду временного закрытия границ из-за коронавируса. Его бой с Фергюсоном намечен на 18 апреля. Пока неизвестно, где он пройдёт.
«Для того чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолёте, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США. Компании, которые совершают частные авиаперевозки, обычно знают, какие документы необходимо иметь пассажиру, чтобы не получилось так, что по прибытии его не пустят на границе.
Ограничений для бизнес-авиации на вылет из России сейчас нет. При наличии разрешения воздушное судно сможет вылететь в США. Но есть ограничения на прилёт, которые были утверждены в понедельник на заседании Оперативного штаба правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, у него могут возникнуть определённые проблемы с возвращением», — цитирует представителя пресс-службы Росавиации «Спорт-экспресс».
Также посмотрите видео, как Хабиб эмоционально смотрит бой друга.
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