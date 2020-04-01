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Нурмагомедов-старший: Беларусь — один из лучших вариантов для боя Хабиба и Фергюсона

Нурмагомедов-старший: Беларусь — один из лучших вариантов для боя Хабиба и Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что Беларусь является одним из лучших вариантов для проведения поединка Хабиба и Тони Фергюсона.

«Какова вероятность того, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится 18 апреля? Я не могу ответить на этот вопрос точно. Но мы готовимся. Назовите город и место.

Россия предлагала Казань, Екатеринбург, Москву. Хотели в Абу-Даби… Не знаю, что получится.

Можно ли рассматривать вариант с проведением боя в Беларуси всерьёз? Главе государства — Лукашенко — огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Спорт-экспресс».

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