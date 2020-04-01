Ковалёв ответил критикам по поводу тренировок на открытом воздухе в условиях карантина

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв ответил тем, кто критиковал его за продолжение тренировок на открытом воздухе в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.
«Снимаю видео специально для тех критиков, которые недовольны тем, что я написал „сидите дома“, а сам бегаю. Ребята, я живу в закрытом посёлке, который под карантином, как и все остальные. Тут вообще нет никого. Все сидят по домам. Бегаю по улице, и вокруг никого. Все сидят дома. Там девочка какая-то на велосипеде прокатилась. Но это около своего дома, никто не гуляет по улицам. Один-два человека иногда встречается. Но если кто-то попадается навстречу, то я перебегаю на противоположную сторону. У кого есть возможность погулять во дворе своего собственного дома — это можно, но не у многоэтажек в городе. У кого нет такой возможности — занимайтесь дома, на балконе», — сказал Ковалёв.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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