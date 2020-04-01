Хабиб опубликовал заявление, подтвердив отмену боя с Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» заявление, подтвердив отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249.
«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя жизнью ради боя?
Всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех, было много планов после боя, но я не в силах контролировать всё это.
Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. Но Хабиб всё равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на моё место», — написал в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
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