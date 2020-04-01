«Бой проклят, расходимся». Болельщики отреагировали на заявление Хабиба

Заявление Хабиба Нурмагомедова об отмене боя с Тони Фергюсоном в инстаграм-аккаунте вызвало бурную реакцию болельщиков в комментариях. «Чемпионат» выбрал несколько самых ярких заявлений болельщиков.
datsi.datsiev: Правильно, брат, здоровье дороже, береги себя. Дай Аллах нам всем здоровья. Даже в такой ситуации, не зная, что может быть завтра, как у вас язык поворачивается такое писать о человеке, будьте добрее. Берегите себя и своих близких!
nonono.999n: Хаба, люди эгоисты, они сами oчкуют выйти из дома! Локации нет, ничего нет, а тебя чуть ли не на Луну просто так отправить хотят! Пусть летят сами в Россию. Ты чемпион, а он претендент! Твоей вины в сложившийся ситуации нет! Все хейтеры пошли куда подальше, все твои всегда с тобой!❤
deeaygo: Как ты не устал убегать от Тони?
nas_rasulovich: Бой просто проклят, не быть ему. Расходимся.
petrgodzila: В итоге вы никогда и не подерётесь…
mmaconscience: Просто возьми частный самолёт и лети в Америку!
Напомним, Нурмагомедов косвенно подтвердил отмену боя. Поединок должен был пройти 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения боя было неизвестно из-за ситуации с пандемией коронавируса и отмены на фоне этого почти всех спортивных соревнований.
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