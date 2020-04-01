Финкельштейн: в принципе, я думаю, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал отмену поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
«Громко сказано, что это главная потеря для спорта 2020 году. В принципе, я думаю, что бой состоится. С переносом или отменой они подзатянули, конечно, но ничего в этом такого не вижу. Тем более в сложившейся ситуации. Они давно уже говорили, что вот скоро прекратим, прекратим, и постепенно готовилось всё к этому.
Я не думаю, что Хабиб передумал уже тогда, когда прилетел в Россию. Зачем это ему? Для него это должен быть интересный бой, он был в нём фаворитом. Возможно, до последнего момента Дэна Уайт был уверен, что сможет как-то провести этот бой, но небо закрыли. И вообще не могу думать о том, что Хабиб инициировал как-то перенос этого боя. Он к нему готовился, не выдумывал никаких травм. Зачем ему это? Да и бой сам по себе интересный, который давным давно рекламируется.
Не знаю, что будет дальше, но этот бой будет всё равно актуален. Более актуальный и ожидаемый, чем бой с Макгрегором. Потому что как-то утихло имя Конора после первого боя, и Хабиб вёл в бою с таким преимуществом, что, мне кажется, исход будет таким же. Все хотят чего-то нового, и бой Нурмагомедова с Тони интереснее как для для самого Хабиба, так и для всех», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее в Интернете появилось видео необычных тренировок Фергюсона.
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