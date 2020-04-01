Бой Хабиба и Фергюсона отменён в пятый раз. Второй раз подряд об этом сообщают 1 апреля

1 апреля 2020 года стало известно, что поединок между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом UFC, бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном не состоится. Эта отмена боя Хабиба и Тони стала уже пятой в истории UFC — в первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году.



Первая отмена боя была вызвана травмой Хабиба, во второй раз бой был отменён в 2016 году из-за травмы Фергюсона. В 2017-м UFC предпринял попытку организовать бой в третий раз, но Хабиб столкнулся с проблемами после изнуряющей весогонки и бой не состоялся. В 2018 году Хабиб и Тони должны были подраться за вакантный титул UFC, однако Фергюсон получил травму ноги и был заменён сначала на Макса Холлоуэя, а затем травмировался и Холлоуэй, в результате чего Хабиб сразился за титул с Элом Яквинтой.



Примечательно, что о травме Фергюсона и его отказе от боя в 2018 году также стало известно 1 апреля.

Дэна Уайт: Фергюсон травмирован, Нурмагомедов встретится с Холлоуэем