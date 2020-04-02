Аскрен сообщил, что Макгрегор заменит Хабиба в поединке с Фергюсоном

Бывший боец UFC Бен Аскрен сообщил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заменит Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.
«Сделка завершена! Конор Макгрегор против Тони Фергюсона 18 апреля за титул временного чемпиона UFC», — написал в своём «твиттере» Бен Аскрен.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов сегодня опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения боя было неизвестно из-за ситуации с пандемией коронавируса и отмены на фоне этого почти всех спортивных соревнований.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
- 2 апреля 2020
-
00:54
-
00:36
-
00:28
- 1 апреля 2020
-
23:39
-
23:15
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:10
-
20:45
-
19:46
-
18:06
-
16:05
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
13:53
-
13:12
-
12:22
-
11:35
-
10:01
-
09:40
-
09:13
-
09:05
-
01:36
-
01:05
- 31 марта 2020
-
23:33
-
22:39
-
21:47
-
20:49
-
19:49
-
18:57
-
17:41
-
16:30
-
16:00