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Аскрен сообщил, что Макгрегор заменит Хабиба в поединке с Фергюсоном

Аскрен сообщил, что Макгрегор заменит Хабиба в поединке с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Бен Аскрен сообщил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заменит Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.

«Сделка завершена! Конор Макгрегор против Тони Фергюсона 18 апреля за титул временного чемпиона UFC», — написал в своём «твиттере» Бен Аскрен.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов сегодня опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения боя было неизвестно из-за ситуации с пандемией коронавируса и отмены на фоне этого почти всех спортивных соревнований.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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