Уайт: все и так знали, что Хабиб не будет драться

Президент Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт прокомментировал отмену главного боя UFC 249 между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
«Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Фергюсон против Гэтжи? Я не обсуждаю с прессой детали боя», 0 приводит слова Уайта Yahoo.
Ранее об отмене боя в «Инстаграме» сообщил Хабиб Нурмагомедов. Его поединок с Тони Фергюсоном отменяется уже в пятый раз. Из-за пандемии коронавируса в мире отменены почти все крупные спортивные соревнования, однако Дэна Уайт до последнего настаивал на том, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля при том, что в Нью-Йорке, где изначально должен был пройти поединок, в данный момент запрещены массовые мероприятия. Также сообщалось, что Хабиба в поединке с Фергюсоном заменит американец Джастин Гэтжи.
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