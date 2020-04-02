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Уайт: все и так знали, что Хабиб не будет драться

Уайт: все и так знали, что Хабиб не будет драться
Бокс/ММА / UFC 0

Президент Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт прокомментировал отмену главного боя UFC 249 между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Фергюсон против Гэтжи? Я не обсуждаю с прессой детали боя», 0 приводит слова Уайта Yahoo.

Ранее об отмене боя в «Инстаграме» сообщил Хабиб Нурмагомедов. Его поединок с Тони Фергюсоном отменяется уже в пятый раз. Из-за пандемии коронавируса в мире отменены почти все крупные спортивные соревнования, однако Дэна Уайт до последнего настаивал на том, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля при том, что в Нью-Йорке, где изначально должен был пройти поединок, в данный момент запрещены массовые мероприятия. Также сообщалось, что Хабиба в поединке с Фергюсоном заменит американец Джастин Гэтжи.

Хабиб опубликовал заявление, подтвердив отмену боя с Фергюсоном
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