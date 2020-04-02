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Тактаров прокомментировал отмену боя Нурмагомедова и Фергюсона

Тактаров: Хабиб побоялся Тони? Оставлю своё мнение
Тактаров прокомментировал отмену боя Нурмагомедова и Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.

«Был ли у команды Хабиба шанс попасть в США на бой? Слушайте, вариант был, есть и остаётся. Я ещё раз говорю, что он не застрял. Если человек захочет и будет такая возможность, если вдруг волшебным образом всё пойдёт на спад и можно будет найти место, где провести бой…

Есть мнение, что Хабиб побоялся Тони и всё скинул на коронавирус? Я своё мнение оставлю при себе», — цитирует Тактарова Sport24.

Также посмотрите видео, как Конор Макгрегор попытался ударить Хабиба на взвешивании.

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