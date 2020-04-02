Гаджиев допустил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон никогда не состоится

Промоутер Камил Гаджиев прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.

«Думаю, этот поединок UFC захочет сделать снова, но судьба у этого боя такая, что, возможно, ему не суждено состояться. Я расстроен. Хотелось, конечно, посмотреть. В этой весовой категории такой бой можно было назвать по-настоящему чемпионским, но что поделать. Так сложились обстоятельства», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз.

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