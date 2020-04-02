Шлеменко — об отмене боя Нурмагомедова: Хабиб всегда был очень расчётлив

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал отмену главного боя UFC 249 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Не сказать, что я расстроен отменой боя. Конечно, хотелось посмотреть. Но я предполагал, что так и будет, слишком сложная ситуация в мире. Тем более он уже четыре раза до этого срывался.



Нурмагомедова начали обвинять в трусости? Хабиб очень расчётлив и всегда таким был. Он всегда перед каждым боем выбивал для себя наилучшие условия — для подготовки, для сгонки веса. И здесь та же самая ситуация. Глупо обвинять его в трусости. Ну да, конечно, испугался он Фергюсона… Мне просто смешно такое слышать. У него есть голый расчёт, поэтому у него за карьеру нет поражений. Посмотрите, за столько лет он провёл в сумме не так много боев. Он всегда таким был, почему от него ожидают чего-то другого? Хотят, чтобы он кидался в любую схватку? Он никогда так не делал и не будет. Если вдруг какие-то проблемы со здоровьем или ещё чем-нибудь, бой всегда отменялся.



Бог против боя с Фергюсоном? Не согласен. В какие-то разы были причины у Хабиба, в какие-то моменты — у Фергюсона. Что один, что второй понимают цену риска. На кону стоит слишком многое, тем более когда мы говорим о Хабибе. Он сейчас чемпион, и всё в его руках. Но не дай бог он совершит ошибку, и все понимают, к чему это может привести. Бога точно винить я бы не стал», — приводит слова Шлеменко Sport24.



Напомним, Нурмагомедов опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения боя было неизвестно из-за ситуации с пандемией коронавируса и отмены на фоне этого почти всех спортивных соревнований.



Эта отмена боя Хабиба и Тони стала уже пятой в истории UFC. В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году.

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