Боец MMA Василевский: бой Хабиб — Фергюсон? Люди думают, как гречку купить

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.

«Мне кажется, что сейчас такое время, что бои и другие зрелищные мероприятия теряют актуальность, потому что многие люди сейчас оказались в полной заднице. Люди сейчас думают, как спасти работу, бизнес, деньги, то есть озадачены более житейскими проблемами. Поэтому, я думаю, даже такой ожидаемый бой вызвал бы не такой резонанс и интерес.

На мой взгляд, было бы правильно перенести его на то время, когда всё нормализируется и люди смогут хотя бы спокойно передвигаться по улице. Людям сейчас не до этого, понимаете. Они сейчас думают, как пойти и лишний пакет гречки купить, а не бой Хабиба с Фергюсоном посмотреть. Это я даже говорю не как спортсмен, а как человек, который ждал этого боя», — цитирует Василевского Sport24.

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