Боец MMA Василевский: бой Хабиб — Фергюсон? Люди думают, как гречку купить

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.
«Мне кажется, что сейчас такое время, что бои и другие зрелищные мероприятия теряют актуальность, потому что многие люди сейчас оказались в полной заднице. Люди сейчас думают, как спасти работу, бизнес, деньги, то есть озадачены более житейскими проблемами. Поэтому, я думаю, даже такой ожидаемый бой вызвал бы не такой резонанс и интерес.
На мой взгляд, было бы правильно перенести его на то время, когда всё нормализируется и люди смогут хотя бы спокойно передвигаться по улице. Людям сейчас не до этого, понимаете. Они сейчас думают, как пойти и лишний пакет гречки купить, а не бой Хабиба с Фергюсоном посмотреть. Это я даже говорю не как спортсмен, а как человек, который ждал этого боя», — цитирует Василевского Sport24.
Также посмотрите видео, как Нурмагомедов ударил фаната в живот по его же просьбе.
- 2 апреля 2020
-
12:01
-
11:31
-
11:02
-
10:41
-
10:12
-
09:14
-
08:57
-
08:30
-
05:38
-
02:26
-
00:54
-
00:36
-
00:28
- 1 апреля 2020
-
23:39
-
23:15
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:10
-
20:45
-
19:46
-
18:06
-
16:05
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
13:53
-
13:12
-
12:22
-
11:35
-
10:01
-
09:40
-
09:13
-
09:05
-
01:36