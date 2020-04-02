Боец MMA Эмеев обвинил UFC в непрофессионализме на фоне срыва боя Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.

«Я считаю, что Хабиб всё правильно говорит. Во-первых, сейчас все границы закрыты, самолёты не пускают. Во-вторых, ему сейчас заново лететь в США, заново проходить акклиматизацию.

Ему сначала сказали, что бой будет в Дубае. Он полетел туда, ждал, пока назначат арену. В итоге всё изменилось, а бой должен был пройти в США. Это непрофессионально получилось.

Хабиба называют трусом? Люди, которые так говорят, просто не хотят ничего понимать. Им лишь бы кого-нибудь обвинить. Хабиб сделал всё правильно. Рисковать таким боем нельзя. Кроме того лететь в США, где умирают тысячи людей, тоже было бы неправильно», — цитирует Эмеева Sport24.

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