Боец MMA Эмеев обвинил UFC в непрофессионализме на фоне срыва боя Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.
«Я считаю, что Хабиб всё правильно говорит. Во-первых, сейчас все границы закрыты, самолёты не пускают. Во-вторых, ему сейчас заново лететь в США, заново проходить акклиматизацию.
Ему сначала сказали, что бой будет в Дубае. Он полетел туда, ждал, пока назначат арену. В итоге всё изменилось, а бой должен был пройти в США. Это непрофессионально получилось.
Хабиба называют трусом? Люди, которые так говорят, просто не хотят ничего понимать. Им лишь бы кого-нибудь обвинить. Хабиб сделал всё правильно. Рисковать таким боем нельзя. Кроме того лететь в США, где умирают тысячи людей, тоже было бы неправильно», — цитирует Эмеева Sport24.
Также посмотрите видео, как Хабиб «убивает» снаряд в зале Махачкалы.
- 2 апреля 2020
-
13:30
-
13:29
-
12:44
-
12:01
-
11:31
-
11:02
-
10:41
-
10:12
-
09:14
-
08:57
-
08:30
-
05:38
-
02:26
-
00:54
-
00:36
-
00:28
- 1 апреля 2020
-
23:39
-
23:15
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:10
-
20:45
-
19:46
-
18:06
-
16:05
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
13:53
-
13:12
-
12:22
-
11:35
-
10:01
-
09:40