Фергюсон готов драться на UFC 249, несмотря на отказ Хабиба
Американец Тони Фергюсон, несмотря на отказ россиянина Хабиба Нурмагомедова провести с ним бой, по-прежнему планирует выступить на турнире UFC 249.
«Мы готовы и по-прежнему планируем драться. По поводу соперника пока рано говорить, этим сейчас занимается UFC», — приводит слова одного из членов команды Фергюсона ТАСС.
Накануне Нурмагомедов опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения боя было неизвестно из-за ситуации с пандемией коронавируса и отмены на фоне этого почти всех спортивных соревнований.
Эта отмена боя Хабиба и Тони стала уже пятой в истории UFC. В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году.
Нурмагомедов правильно сделал, что отказался от поединка с Фергюсоном. Объясняем
К главному бою в жизни нужно быть готовым на все сто.
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