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Фергюсон готов драться на UFC 249, несмотря на отказ Хабиба

Фергюсон готов драться на UFC 249, несмотря на отказ Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Американец Тони Фергюсон, несмотря на отказ россиянина Хабиба Нурмагомедова провести с ним бой, по-прежнему планирует выступить на турнире UFC 249.

«Мы готовы и по-прежнему планируем драться. По поводу соперника пока рано говорить, этим сейчас занимается UFC», — приводит слова одного из членов команды Фергюсона ТАСС.

Накануне Нурмагомедов опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения боя было неизвестно из-за ситуации с пандемией коронавируса и отмены на фоне этого почти всех спортивных соревнований.

Эта отмена боя Хабиба и Тони стала уже пятой в истории UFC. В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году.

Нурмагомедов правильно сделал, что отказался от поединка с Фергюсоном. Объясняем
К главному бою в жизни нужно быть готовым на все сто.
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