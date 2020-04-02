Фергюсон готов драться на UFC 249, несмотря на отказ Хабиба

Американец Тони Фергюсон, несмотря на отказ россиянина Хабиба Нурмагомедова провести с ним бой, по-прежнему планирует выступить на турнире UFC 249.



«Мы готовы и по-прежнему планируем драться. По поводу соперника пока рано говорить, этим сейчас занимается UFC», — приводит слова одного из членов команды Фергюсона ТАСС.



Накануне Нурмагомедов опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения боя было неизвестно из-за ситуации с пандемией коронавируса и отмены на фоне этого почти всех спортивных соревнований.



Эта отмена боя Хабиба и Тони стала уже пятой в истории UFC. В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году.

Нурмагомедов правильно сделал, что отказался от поединка с Фергюсоном. Объясняем К главному бою в жизни нужно быть готовым на все сто.