Шлеменко — о карантине: в соседний магазин за пивом сходить можно. Это ненормально

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, что думает по поводу карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Всё хорошо, жизнь проходит нормально. Напрягает, что закрыты все залы, фитнес-клубы. Но при этом не понимаю, почему у нас открыты алкомаркеты и подобные вещи. Люди ходят, покупают, продажи алкоголя возросли на 40%. То есть пробежаться вокруг дома нельзя, а в соседний магазин за пивом сходить можно. Это же ненормально.

Стало значительно меньше людей на улицах. Будто попал в 1 января, движение стало у нас очень свободным.

Держать себя в форме легко, это не особо проблема. Но готовиться к профессиональным выступлениям практически невозможно. Для этого надо дома оборудовать личный спортзал. Обычным людям, не спортсменам, дома можно вообще спокойно тренироваться: гири, отжимания, подтягивания. А профессионалам нужно бороться, драться», — рассказал Шлеменко в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».