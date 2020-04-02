Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко — о карантине: в соседний магазин за пивом сходить можно. Это ненормально

Шлеменко — о карантине: в соседний магазин за пиво
Шлеменко — о карантине: в соседний магазин за пивом сходить можно. Это ненормально
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, что думает по поводу карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Всё хорошо, жизнь проходит нормально. Напрягает, что закрыты все залы, фитнес-клубы. Но при этом не понимаю, почему у нас открыты алкомаркеты и подобные вещи. Люди ходят, покупают, продажи алкоголя возросли на 40%. То есть пробежаться вокруг дома нельзя, а в соседний магазин за пивом сходить можно. Это же ненормально.

Стало значительно меньше людей на улицах. Будто попал в 1 января, движение стало у нас очень свободным.

Держать себя в форме легко, это не особо проблема. Но готовиться к профессиональным выступлениям практически невозможно. Для этого надо дома оборудовать личный спортзал. Обычным людям, не спортсменам, дома можно вообще спокойно тренироваться: гири, отжимания, подтягивания. А профессионалам нужно бороться, драться», — рассказал Шлеменко в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020