Боец MMA Кунченко: Хабиб — всего лишь пешка

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина. Многие заподозрили, что Нурмагомедов нарочно снялся с поединка.

«Здесь важнее здоровье и жизнь человека. А турнир подождёт. Не скажу, что это самое главное событие в мире. Всему своё время — они ещё молодые, ещё встретятся и подерутся. Почему-то судьба так распоряжается уже в пятый раз. Может, это и к лучшему. Как всё устаканится, бой проведут. Конечно, хотелось бы посмотреть этот бой. Если Хабиб выиграет бой, то этот спорт будет у нас больше развиваться.

Как он может быть инициатором отмены боя? Что ему сказали сверху, то он и сделал. Он всего лишь пешка. Есть проблемы более серьёзные, которые нужно решить. Хабиб сам хочет этого боя, а думают, что он избегает его. Есть болельщики положительные, а есть отрицательные, которые постоянно что-то плохое говорят о спортсменах. Это нормально. Пускай говорят. Главное, что Хабиб свою задачу делает, он тренируется, идёт к своей цели.

Я знаю, что бой снова организуют. Сначала наше правительство всё наладит в стране, а потом опять начнётся движение в сторону боя. Бойцы же тренируются, они в форме. Главное, чтобы сказали, что турниры можно снова проводить. Может, в первом же турнире и будет их бой», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.