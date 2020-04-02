Боец MMA Туменов: как бы Хабиб вылетел на бой? Я не могу понять

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.
«Мир боёв потерял главное событие этого года. Было бы очень интересно посмотреть этот бой. Я думаю, Хабиб хочет этот бой больше всех. Это его главный оппонент, если он его победит — получит больше признания.
Вирус всем подпортил карты, и непонятно, как дальше будет развиваться эта ситуация. Каждый человек выбирает то, что для него лучше. Если они с командой посчитали, что отменить бой будет лучше, значит, сделали правильно. Сейчас весь мир изолирован. Как бы он вылетел? Я не могу понять. Поэтому и отменили. Хабиб больше всех разочарован этим, даже больше, чем болельщики.
Вполне возможно, что бой организуют снова, если ситуация с вирусом решится в ближайшее время. В конце сезона можно было бы организовать этот бой. От всего этого будет ещё больше интереса к этому бою. Если сейчас Фергюсон подерётся с кем-нибудь и проиграет, тогда уже будет не так интересно. Поэтому я бы хотел, чтобы он ни с кем не дрался», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.
- 2 апреля 2020
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:22
-
15:16
-
15:02
-
15:00
-
14:49
-
14:14
-
14:00
-
13:30
-
13:29
-
12:44
-
12:01
-
11:31
-
11:02
-
10:41
-
10:12
-
09:14
-
08:57
-
08:30
-
05:38
-
02:26
-
00:54
-
00:36
-
00:28
- 1 апреля 2020
-
23:39
-
23:15
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:10
-
20:45
-
19:46
-
18:06