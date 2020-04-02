Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко: бой с Емельяненко может привлечь внимание других стран. Это очень громкая афиша

Шлеменко: бой с Емельяненко может привлечь внимание других стран. Это очень громкая афиша
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал свой возможный бой с Александром Емельяненко. Он отметил, что на организацию столь громкого поединка потребуется значительное время.

«Когда мой бой с Емельяненко обсуждался, я ещё тренировался в своём зале. Сейчас мы не можем себе это позволить. Второе – мы изначально не договорились с организаторами, с Емельяненко-то договорились. В ближайшее время этот бой не состоится. Это не тот бой, который нужно делать впопыхах. Вывеска Шлеменко – Емельяненко — очень громкая для России, сложно найти что-то похожее. Это очень большой и недешёвый бой для организаторов. Организовывать его нужно длительное время. Он может привлечь внимание всей страны и других стран. Это очень громкая афиша, другие бои такими не являются.

Если команда РЕН-ТВ захочет организовать бой, они смогут это сделать, но переговоры нужно провести по-другому. Они провели пока только один турнир – по боксу. Там очень много осталось недосказанного после этого турнира. Мне проще организовать выступления в России, а Емельяненко сложнее. Тяжеловесов хороших меньше, поэтому он и переключился на средний вес. А то я смотрю, что Мага занервничал: «Отстаньте от Александра». Я к нему не приставал, он меня вызвал, я согласился», — рассказал Шлеменко в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020