Шлеменко: бой с Емельяненко может привлечь внимание других стран. Это очень громкая афиша

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал свой возможный бой с Александром Емельяненко. Он отметил, что на организацию столь громкого поединка потребуется значительное время.



«Когда мой бой с Емельяненко обсуждался, я ещё тренировался в своём зале. Сейчас мы не можем себе это позволить. Второе – мы изначально не договорились с организаторами, с Емельяненко-то договорились. В ближайшее время этот бой не состоится. Это не тот бой, который нужно делать впопыхах. Вывеска Шлеменко – Емельяненко — очень громкая для России, сложно найти что-то похожее. Это очень большой и недешёвый бой для организаторов. Организовывать его нужно длительное время. Он может привлечь внимание всей страны и других стран. Это очень громкая афиша, другие бои такими не являются.



Если команда РЕН-ТВ захочет организовать бой, они смогут это сделать, но переговоры нужно провести по-другому. Они провели пока только один турнир – по боксу. Там очень много осталось недосказанного после этого турнира. Мне проще организовать выступления в России, а Емельяненко сложнее. Тяжеловесов хороших меньше, поэтому он и переключился на средний вес. А то я смотрю, что Мага занервничал: «Отстаньте от Александра». Я к нему не приставал, он меня вызвал, я согласился», — рассказал Шлеменко в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».