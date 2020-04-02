Шлеменко: у меня одна цель – попасть в UFC и забрать титул, я в себя верю

Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил, что главная цель для него в настоящий момент — попасть в UFC и завоевать титул в этом промоушене.
«У меня есть большое желание попасть в UFC, а это уже полпути. Я сейчас не подписываю контракт ни с одной организацией только из-за одной цели – попасть в UFC и забрать титул. Я в себя верю, всё получится. По контракту, конечно, будут требования. Для молодых бойцов это мечта и сказка. Я ещё в 2010 году мог подписаться с UFC. Но в силу условий и других моментов я выбрал Bellator. Считаю, я не ошибся.
Но сейчас я не продлил контракт, хотя предлагал шикарные условия. Если бы я выбирал деньги, как в 2010-м, то не уходил бы. Но я проделал сложную работу, чтобы освободиться от контракта. Сейчас я свободен окончательно. Было желание зайти в UFC в этом году, но карты спутала пандемия. Сейчас много людей останется без работы и бойцов тоже», — рассказал Шлеменко в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
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