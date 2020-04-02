Шлеменко: из-за алкоголя печень у Емельяненко — не самый сильный орган

Российский боец MMA Александр Шлеменко отметил, что его возможный соперник — Александр Емельяненко — иногда злоупотребляет спиртным. По его словам, в бою с ним он готов воспользоваться этим фактом и нагрузить слабую печень оппонента.



«Сейчас у всех бойцов кризис, как и в других сферах. Неизвестно, когда всё разрешится. Только с этой точки зрения, можно было бы провести громкий бой. Но только если все условия будут соблюдены. После этой ситуации я собираюсь развиваться в боях. Большого интереса драться с Емельяненко в тяжёлом весе из-за того, что он меня обозвал, у меня нет.



С Емельяненко нужна хорошая тактика. Тупо налетать на него, пытаться взять сразу – глупо. Нужно грамотно наносить удары, сделать так, чтобы он защищался. У Емельяненко большие проблемы с обороной, ударов он пропускает много. С Тенделом Грувом я почувствовал, что до головы в бою не достаю, а вот по печени могу. Я в том бою так и выиграл, поэтому с Емельяненко логично тоже использовать это. К тому же Александр иногда употребляет алкоголь, и очень серьёзно. Поэтому печень у него не самый сильный орган. Сейчас он пытается восстанавливаться, но свой след всегда остаётся. Я могу предположить – голова у Емельяненко крепче, чем печень», — рассказал Шлеменко в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Шлеменко: бой с Емельяненко может привлечь внимание других стран. Это очень громкая афиша