Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чисора — о переносе боя с Усиком: война всё ещё грядёт, но чуть позже, чем планировалось

Чисора — о переносе боя с Усиком: война всё ещё грядёт, но чуть позже, чем планировалось
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британец Дерек Чисора прокомментировал перенос поединка против украинского боксёра, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

«Война всё ещё грядёт, но чуть позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности», — написал Дерек Чисора в своём «инстаграме».

Изначально поединок должен был пройти в Лондоне (Великобритания) на стадионе O2 Arena 23 мая 2020 года.

33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории. В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе и победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. На его счету 17 побед (13 — нокаутом) в 17 боях в профессиональном боксе.

У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 — нокаутом) и девять поражений.

Бой Усика и Чисоры перенесён на неопределённый срок
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020