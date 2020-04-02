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Нурмагомедов завершил эфир в «Инстаграме» после того, как Макгрегор попросил добавить его

Нурмагомедов завершил эфир в «Инстаграме» после того, как Макгрегор попросил добавить его
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов завершил прямую трансляцию в «Инстаграме» после того, как на неё зашёл бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и попросил добавить его в эфир.

«Добавь меня», — написал Конор Макгрегор в комментариях к трансляции.

Фото: Прямой эфир Нурмагомедова в «инстаграме»

После этого зрители стали сообщать Хабибу, что Макгрегор зашёл на трансляцию.

«Кто зашёл?» — спросил Хабиб, после чего попрощался с подписчиками и завершил эфир.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок с Тони Фергюсоном, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.

Бой с Фергюсоном должен был пройти 18 апреля. Поединок сорвался в пятый раз.

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