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Макгрегор: Фергюсон и Хабиб ввязались в игру на слабо. Хабиб струсил первым

Макгрегор: Фергюсон и Хабиб ввязались в игру на слабо. Хабиб струсил первым
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал отмену боя между российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Я готов драться прямо сейчас, я в отличной форме! Как только всё это началось, я сказал себе, что я рад тому, что у меня не назначен бой. Если бы поединок был назначен, то я бы сделал всё, чтобы добиться участия в нём и одержал бы победу.

Ближе к дате боя Фергюсон и Хабиб ввязались в игру на слабо. Хабиб струсил первым, что сделало счёт 3:2 в пользу Тони. Хабиб сбежал из США домой посреди кризиса. Очень рискованный ход. Поздравления Тони», — написал Конор Макгрегор в своём твиттер-аккаунте.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок с Тони Фергюсоном, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.

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