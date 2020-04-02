Нурмагомедов может провести следующий бой в августе или сентябре
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ориентировочные сроки возвращения в октагон. По словам россиянина, он может выступить на августовском турнире в Сан-Франциско или провести бой в сентябре на шоу в Абу-Даби.
«Когда всё-таки можем подраться? В UFC говорили о проведении турнира в Сан-Франциско в августе, после Рамадана. Нормальная дата, но мы не знаем, когда закончится это сумасшествие. Также говорили о турнире в Абу-Даби в середине сентября. Апрель-май — это точно будут сумасшедшие месяцы. Когда это закончится, никто не знает. Но я не прекращаю тренировки, всё время занимаюсь. Семья? С отцом всё в порядке, с семьёй тоже всё нормально», — рассказал Нурмагомедов в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».
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