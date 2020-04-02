Уткин: в словах Хабиба масса слабых сторон, я стал думать о нём хуже

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями об отмене боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. По его словам, вся эта ситуация заставила изменить отношение к Хабибу.

«В первую очередь должен высказать своё презрение тем людям, которые звонили с угрозами моему другу Александру Лютикову, позволившему себе иронизировать над словами Хабиба. А в словах Хабиба масса слабых сторон, поскольку он в эфире в «Инстаграме» говорил, что не понимает, как можно улететь в США. Но самолёты летают. Там правда много проблем, но они связаны не с этим. Улететь в США можно, просто непонятно, как потом вернуться и какие карантинные правила это за собой влечёт.

Понимаете в чём дело, Хабиб и его семья определяют свои риски, в том числе и риски здоровья. Они распространяются не только на бой, но и на риски карантина, на что угодно. Человек в своём праве. Но можно ведь объяснять свои действия нормально. Хабиб об этом даже не подумал. Я стал хуже думать о Нурмагомедове вследствие всей этой истории.

Во-первых, потому что какие-то его прихвостни, возможно, даже не по его команде, позволяют себе угрожать другим людям. Эта история вызывает презрение. Но почему я ждал боя Хабиба с Фергюсоном? Мне казались важными усилия Дэны Уайта, потому что это было бы единственным событием в мире спорта и это могло бы дать людям надежду. Это очень светлая цель.

Отказ же Хабиба, мне кажется, полон непонимания и нуля внимания к тому, какое значение имел бы этот поединок. Он отказался по существенным причинам. Но все эти причины были преодолены для организации боя. Наверное, стоило и ему пытаться преодолеть их.

Это было бы круто, он бы стал представителем страны, которая выполнила бы колоссальную роль и развлекла бы людей во время карантина, дала бы надежду. Этот бой показал бы, что где-то жизнь продолжается и скоро она будет везде. Вот в чём было значение этой схватки. Нурмагомедов об этом совсем не подумал. Может быть, он просто слишком спортсмен. Но мне жаль, что в его голове этого не было», — сказал Уткин на своём канале в YouTube.