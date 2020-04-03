Менеджер Нурмагомедова: преклоните колено перед королём джунглей
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, дал понять, что в команде россиянина не будут обращать внимание на критику, связанную с отменой боя Хабиба с Тони Фергюсоном.
«Абсолютный и непобеждённый король рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории. Все собаки могут лаять и дальше, все могут и дальше пускать туман. Но скоро вы получите ответы на все интересующие вас вопросы. Преклоните колено перед королём джунглей», — написал функционер на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, 18 апреля Хабиб Нурмагомедов должен был выступить на турнире UFC 249. 1 апреля он объявил, что не будет лететь в США на фоне пандемии коронавируса. Место проведения шоу до сих пор не названо.
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