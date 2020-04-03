Нурмагомедов: люди тупые, если думают, что я могу позвонить Путину и Трампу

Действующий чемпион UFC в лёгком весе российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг его поединка с Тони Фергюсоном.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести бой, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.

«То есть они думают, что если я чемпион, то могу позвонить Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые.

Как они себе это представляют? Я звоню Дэне (Уайту, президенту UFC. — Прим. «Чемпионата»), прошу его связаться с Трампом. Я звоню Путину, прошу выпустить меня из страны. Потом я звоню Трампу и прошу впустить меня в США. Это как в сумасшедшем кино», — цитирует Нурмагомедова ESPN.

Также посмотрите видео, как одноклубник Хабиба спародировал тренировки Фергюсона.