Хабиб отреагировал на предложение Фергюсона отобрать у него титул

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, прокомментировал желание Тони Фергюсона лишить его пояса.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести бой, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина. Узнав об этом, Тони заявил, что в UFC обязаны лишить пояса россиянина.

«Он просто дурачок. Ладно, лишите меня пояса, если это моя ошибка. В прошлый раз, в апреле 2018 года, это была его ошибка, но сейчас это ошибка не Хабиба, а коронавируса. Это разные вещи», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона в предыдущие годы четырежды срывался по различным причинам.

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