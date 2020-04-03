Украинский боец Крылов: люди ошибаются, если считают русских и украинцев разными народами

Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов, выступающий в UFC в полутяжёлой весовой категории, заявил, что Россия и Украина неразделимы. Напомним, ранее Крылов подал заявку на получение российского паспорта.
«В прошлом году мы запустили этот процесс, мне выделили квоту на получение российского паспорта. Но ввиду занятости и большого количества разъездов не смог сдвинуть это дело с мёртвой точки. Ведь мне нужно было находиться в России на протяжении длительного времени, собрать пакет документов. Но 2019-й у меня был как никогда насыщенным.
Несмотря на всё происходящее, для меня Россия и Украина неразделимы. Люди, которые позволяют замариновать себе мозги и убедить, что русский и украинский — разные народы, очень сильно ошибаются. Если однажды мы поверим в подобное, это станет большой бедой», — цитирует Крылова «RT на русском».
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