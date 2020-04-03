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Усик уточнил новую дату боя с Чисорой

Усик уточнил новую дату боя с Чисорой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал, что его бой с Дереком Чисорой перенесли на июль. Напомним, ранее стало известно, что поединок, изначально запланированный на 23 мая, из-за коронавируса перенесли на неопределённый срок.

«Поединок перенесён на июль, но даты пока нет. Мы продолжаем тренировать и готовиться. Продолжается карантин, но так бывает. Не отчаиваемся, продолжаем трудиться», — рассказал боксёр во время прямого эфира в своём «инстаграме».

Также Усик рассказал, что в карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, есть и положительные моменты.

«Есть в карантине и положительные моменты. Можно наконец-то прочитать какую-то книгу, например. Давайте трудиться. Кто-то наконец-то поставит рекорды по отжиманиям, у кого-то наконец-то появятся кубики», — сказал он.

Также посмотрите видео, как Усик подбросил и поймал четыре монеты.

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