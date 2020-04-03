Бой Джошуа и Пулева официально перенесён

Пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing на официальной странице в «Инстаграме» подтвердила перенос поединка чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа с Кубратом Пулевом.

Ожидалось, что схватка состоится 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм». Но из-за пандемии коронавируса бой отложен. При этом подчёркивается, что промоутеры работают над новой датой для этого противостояния. Не исключено, что его всё-таки удастся арендовать на стадионе «Тоттенхэма».

Отметим, что это уже не первый раз, когда бой Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым откладывается. Они должны были встретиться ещё в 2018 году. Тогда болгарин получил травму, что и помешало ему выступить.