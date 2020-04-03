Бой Джошуа и Пулева официально перенесён
Пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing на официальной странице в «Инстаграме» подтвердила перенос поединка чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа с Кубратом Пулевом.
Ожидалось, что схватка состоится 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм». Но из-за пандемии коронавируса бой отложен. При этом подчёркивается, что промоутеры работают над новой датой для этого противостояния. Не исключено, что его всё-таки удастся арендовать на стадионе «Тоттенхэма».
Отметим, что это уже не первый раз, когда бой Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым откладывается. Они должны были встретиться ещё в 2018 году. Тогда болгарин получил травму, что и помешало ему выступить.
Читайте также
- 3 апреля 2020
-
19:35
-
18:27
-
17:43
-
16:06
-
15:22
-
14:30
-
13:13
-
12:00
-
10:51
-
10:30
-
10:04
-
09:30
-
09:00
-
05:36
-
04:10
-
00:21
- 2 апреля 2020
-
23:23
-
22:40
-
22:24
-
21:20
-
20:46
-
18:59
-
18:52
-
17:37
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:22
-
15:16
-
15:02
-
15:00
-
14:49
-
14:14
-
14:00
-
13:30
Партнерский контент