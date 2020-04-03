Тухугов назвал «недалёкими людьми» тех, кто критикует Нурмагомедова
Боец UFC Зубайра Тухугов поделился мыслями об отмене поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. В частности, Тухугов назвал недалёкими всех, кто осуждает Хабиба за отказ лететь в США на фоне пандемии коронавируса и полной отмены спортивных состязаний по всему миру.
«Брат, все мы знаем, как ты хотел этого боя и как развиваются события в мире в этом году. Отменены главные спортивные состязания человечества — Олимпийские игры, нет элементарной возможности выйти на улицу. В сложившейся ситуации ты никому ничего не должен объяснять и доказывать, все всё знают и понимают. А те, кто отрицает реальность, по своей натуре люди недалёкие», — написал Тухугов в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.
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