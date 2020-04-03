Валуев показал, как пытается тренировать сына в домашних условиях

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев показал, как пытается научить своего младшего сына азам бокса. Первая тренировка прошла в домашних условиях, в её ходе Валуев пообещал поставить удар ребёнку в течение месяца и признался, что сын первый раз в жизни надел боксёрские перчатки.

«Обещаю через месяц поставить ребёнку удар. Он первый раз в жизни надел перчатки. Он не может понять, будет ли он боксёром, борцом или бойцом UFC. Пока всё идёт к тому, что будет бойцом UFC. В партере по затылку бьёт. Короче, смешанные единоборства», — сказал Валуев на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Николая Валуева в социальной сети «Инстаграм».