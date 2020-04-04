Вслед за отцом Энтони Ярд потерял из-за коронавируса бабушку
Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Энтони Ярд сообщил, что 2 апреля от коронавируса скончалась его бабушка. Ранее эта же болезнь забрала у британца отца.
«Теперь из-за этого вируса мы потеряли мою бабушку. Мой отец и его мать ушли с разницей в несколько дней. Всё серьёзно. Люди по-прежнему выходят на улицу тогда, когда им этого не нужно делать. Я знаю, что по поводу коронавируса существует множество мнений, и у меня тоже есть своё мнение. Но знаю и то, что всё это не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью и жизнями других», — написал Ярд на своей странице в «Инстаграме».
Энтони Ярд наиболее известен титульным поединком с экс-чемпионом мира Сергеем Ковалёвым. В августе минувшего года он досрочно проиграл россиянину.
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