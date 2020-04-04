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Абдулманап Нурмагомедов: думаю, состояние Хабиба — $ 100 млн

Абдулманап Нурмагомедов: думаю, состояние Хабиба — $ 100 млн
Бокс/ММА / UFC 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, сколько примерно денег за карьеру заработал его сын.

«Думаю, что Хабиб в плане опыта — богатый человек. В плане денег? В мире гораздо больше людей, у которых больше денег. Реально, думаю состояние Хабиба на сегодняшний день составляет около $ 100 млн», — рассказал Нурмагомедов-старший в интервью, размещённом на канале Игоря Рыбакова в YouTube.

Хабиб Нурмагомедов — один из самых успешных бойцов в истории UFC. На сегодняшний день он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории. В UFC он провёл 12 поединков, победив во всех из них. Всего в ММА он одержал 28 побед в 28 встречах.

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