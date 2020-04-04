«Привет, соседи». Девушка – боец UFC опубликовала новые фото в обнажённом виде с террасы

26-летняя американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в «Инстаграм» фото с мужем Остином Вандерфордом.

На опубликованном фото пара вышла на террасу в обнажённом виде, удачно прикрыв интимные места зонтиком.

«Привет, соседи», — гласит подпись к фото.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Ранее спортсменка показала фото в подобном стиле с домашней тренировки, где она и её муж тренируются полностью обнажёнными, а также опубликовала снимки, на которых пара просит помочь с выбором алкоголя.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ванзант.

За свою карьеру Ванзант провела 12 боев, одержав восемь побед и четырежды проиграв. Свой следующий бой она должна была провести 14 марта на турнире UFC Fight Night в Бразилии, однако он был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Видео лучших боёв тяжеловесов UFC доступно на «Чемпионате».

Девушка — боец UFC показала новое фото, на котором она полностью обнажена