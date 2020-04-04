Тренер Макгрегора: нет никаких шансов, что Конор заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщил, что нет никаких шансов на то, что его подопечный заменит российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном.
«Нет никаких шансов, что это случится. Ирландия сейчас находится в строгой изоляции из-за вируса. Мы не контактируем с Конороа. Не работаем в тренажёрном зале. Все тренажёрные залы попросту закрыты», — приводит слова Джона Каваны MMAJunkie.
Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести бой, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.
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