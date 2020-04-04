Анкалаев: лишение чемпионского пояса будет несправедливо по отношению к Хабибу

Российский боец ММА Магомед Анкалаев поделился мнением об отмене поединка между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.



«Кто-то может продолжать думать, что Фергюсон является самым опасным соперником для Нурмагомедова, но я иного мнения. С вероятностью 99,9% Хабиб сделает с Тони то же самое, что с предыдущими противниками. Единственный шанс для Фергюсона — нанести Нурмагомедову рассечение, из-за которого рефери решит остановить поединок.



Хабиб ничего не потеряет, если этот бой не состоится. Думаю, ему непринципиально. Для меня он чемпион, который неоднократно доказывал, что достоин своего звания.



Думаю, лишение чемпионского пояса будет несправедливо по отношению к Хабибу. Он не виноват в том, что бой сорвался», — приводит слова Анкалаева RT.