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Анкалаев: Хабиб поступил правильно, решив не возвращаться в США

Анкалаев: Хабиб поступил правильно, решив не возвращаться в США
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFc Магомед Анкалаев поделился мнением о турнире UFC 249, главным поединком которого должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

«Нет, касаемо Флориды мы не уточняли. Просто хотели узнать, где именно состоится шоу, чтобы заблаговременно отправиться туда. Были готовы полететь в США, если бы были уверены, что бои пройдут там.

Разговор был лишь о Дубае. Ещё в середине марта был готов направиться туда. Но мне сказали не торопиться, так как место проведения могло измениться. В результате я ждал, новостей не было, а потом государства закрыли границы из-за коронавируса. И лишь после этого появились слухи об организации турнира в США.

UFC не контактировал со мной по поводу места проведения турнира. Но Хабиб объяснял, как всё было на самом деле. Ему точно так же говорили, что мероприятие может состояться в ОАЭ. Он полетел туда не просто так. Но тогда в страну уже было не попасть.

Хабиб поступил правильно, решив не возвращаться в США, а полететь в Россию после неудачной попытки попасть в ОАЭ. Перелёты, акклиматизация — всё это отнимает силы», — приводит слова Анкалаева «RT на русском».

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