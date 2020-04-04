Абдулманап Нурмагомедов рассказал о двойных стандартах по отношению к россиянам в UFC

Адбулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что в UFC существуют двойные стандарты по отношению к бойцам из России.

«Хабиб с первого дня в UFC боролся с двойными стандартами. Что означают двойные стандарты для россиян, для наших бойцов? Ты заслужил, не заслужил — никто о тебе не будет говорить. Когда Хабиб подписал контракт с UFC, в его послужном списке было 16 побед в 16 боях. В UFC он сразу начал выигрывать. После пяти побед подряд любому иностранному бойцу дали бы поединок за статус официального претендента на пояс, а затем титульный бой.

Хабиб получил шанс на титул только в 10-м бою. То же самое сейчас ждёт Ислама Махачева. Ни один боец в истории UFC не проходил такой длительный марафон в погоне за поясом. Они его выстрадали, и мы не хотим никому его отдавать. Хотим, чтобы категория лёгкого веса была за Россией. У меня там много талантливых бойцов", — рассказал Нурмагомедов-старший в интервью, размещённом на канале Игоря Рыбакова в YouTube.