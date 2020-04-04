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Розенстрайк — Дэне Уайту: слышал, что турниру UFC 249 нужен новый главный поединок

Розенстрайк — Дэне Уайту: слышал, что турниру UFC 249 нужен новый главный поединок
Бокс/ММА / UFC 0

Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк предложил президенту UFC Дэне Уайту новое главное событие на турнир UFC 249. По словам бойца, 18 апреля он готов будет выйти в октагон ради встречи с Фрэнсисом Нганну.

«Дэна, слышал, что тебе нужен новый главный поединок на турнир UFC 249. Что скажешь по поводу моего боя с Фрэнсисом Нганну за пояс временного чемпиона? Сейчас самое время, мы готовы», — написал Розенстрайк.

Напомним, предполагалось, что главным боем турнира UFC 249 станет встреча чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Но 1 апреля россиянин объявил, что не выступит на турнире. О планах Тони Фергюсона ничего не сообщается, но не исключено, что он встретится с Джастином Гэтжи или Дастином Порье.

Отметим, что место проведения шоу UFC 249 по-прежнему не определено.

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