Розенстрайк — Дэне Уайту: слышал, что турниру UFC 249 нужен новый главный поединок

Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк предложил президенту UFC Дэне Уайту новое главное событие на турнир UFC 249. По словам бойца, 18 апреля он готов будет выйти в октагон ради встречи с Фрэнсисом Нганну.
«Дэна, слышал, что тебе нужен новый главный поединок на турнир UFC 249. Что скажешь по поводу моего боя с Фрэнсисом Нганну за пояс временного чемпиона? Сейчас самое время, мы готовы», — написал Розенстрайк.
Напомним, предполагалось, что главным боем турнира UFC 249 станет встреча чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Но 1 апреля россиянин объявил, что не выступит на турнире. О планах Тони Фергюсона ничего не сообщается, но не исключено, что он встретится с Джастином Гэтжи или Дастином Порье.
Отметим, что место проведения шоу UFC 249 по-прежнему не определено.
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