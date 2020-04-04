Беларусь официально предложила провести бой Хабиба и Фергюсона, в UFC дали устный ответ

Исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков подтвердил, что страна готова принять турнир UFC 249 и дать возможность провести бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

По словам функционера, после согласования этого вопроса с руководителями государства соответствующее предложение было сделано боссам UFC.

«Да, мы сделали официальное предложение UFC. Связались с UFC через наших друзей и посредников, которые с ними напрямую общаются. Объяснили им ситуацию, что Беларуси всё можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия. Конечно, перед этим мы заручились поддержкой нашего государства в лице Министерства спорта и управления делами президента. Когда получили согласие, сделали UFC такое предложение.

Перед тем как предложение было сформировано для руководства UFC, мы заручились поддержкой администрации президента. Понимаем, это глобальный вопрос. Мероприятия такого уровня в нашей небольшой стране без согласования с аппаратом президента не проходят.

Мы получили устный ответ из UFC. Во-первых, нас поблагодарили за предложение. Во-вторых, наше предложение включили в условный план «Б». У них уже есть площадки для этого турнира. Дэна Уайт не хочет об этом сообщать, но у них есть проработанные варианты. В любом случае, они благодарны и готовы рассмотреть наш вариант с Минском для будущих турниров UFC", — приводит слова Королькова Sport24.